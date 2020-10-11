الكادر التدريبي لمنتخب الناشئين يبدأ اختبارات اللاعبين الجدد

2020/10/11 | 12:55 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..بدا الكادر التدريبي لمنتخب الناشئين، باختبارات اللاعبين الجدد تمهيداً لضم وجبة جديدة استعداداَ للمنافسات الدولية المقبلة.

وقال المدرب المساعد لمنتخب الناشئين حسان تركي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الكادر التدريبي اختبر لاعبين جدد اليوم تمهيداً لضمهم الى صفوف المنتخب”.

واوضح أن “المنتخب أجرى وحدة تدريبية على ملعب الشعب الثاني، حيث شهدت التدريبات انضمام لاعبي المحافظات بعدما تأمين سكن خاص لهم”.

واستأنف منتخب الناشئين تدريباته بعد توقف دام لأكثر من 6 أشهر بسبب جائحة كورونا.



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