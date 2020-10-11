بقرار وزاري.. اعتبار ضحايا كورونا من منتسبي الداخلية ’’شهداء’’ مشمولين بكافة الحقوق

2020/10/11 | 12:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابع باهتمام كبير أوضاع المصابين بجائحة كورونا، وننظر بكل احترام وتقدير للذين انتقلوا الى رحمة ربهم بعد ان إصيبوا بهذا الفايروس من منتسبي وزارة الداخلية، ومن خلال القوانين النافذة وجهنا بإنجاز جميع معاملاتهم واعتبارهم شهداء مع صرف مستحقاتهم المالية ومن ضمنها مدة البقاء في المستشفى ومخصصات الأرزاق، الرحمة والمغفرة لشهداء العراق كافة.عثمان الغانميوزير الداخلية

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