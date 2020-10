لجنة الشباب والرياضة النيابية تهنئ بانتخاب عباس وحيد نائبا لرئيس اتحاد غربي اسيا للعبة الطاولة

2020/10/11 | 12:58 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتقدم لجنة الشباب والرياضة رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا واعضاء، بأرق التهاني وازكى التبريكات للوسط الرياضي بمناسبة انتخاب السيد عباس وحيد امين سر اتحاد الطاولة بمنصب نائب رئيس اتحاد غربي اسيا للعبة.وتؤكد اللجنة ان انتخاب العراق لهذا المنصب يجسد نجاحا كبيرا يدلل على استعادة العراق لدوره على مستوى القارة الاسيوية وقدرته على الاسهام بتطوير

