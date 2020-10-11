المفكر والسلطة - محمد علي سليمان

2020/10/11 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_سليمان يقول الروائي ماريو فارغاس يوسا " حين يواجه القراء عالم الواقع، فإن التذمر الذي يثيره الأدب الجيد يمكن أن يترجم أحياناً إلى تمرد ضد السلطة أو المؤسسة أو المعتقدات السائدة ".ويرى الدكتور محمد عناني في مقدمة كتاب " صور المثقف " أن الدكتور إدوار سعيد يتكلم عن " المثقف والسلطة "، وإن دوائر السلطة تتعدد صورها في الكتاب: صاحب العمل الذي يمارس المثقف مهنة لديه، الشركات التجارية التي تسعى للربح دون غير ......





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