بالوثيقة.. السامرائي يخاطب أمانة مجلس الوزراء بشأن تعديل قانون التقاعد

2020/10/11 | 13:00 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز وثيقة موقعة باسم نائب رئيس اللجنة المالية البرلمانية مثنى السامرائي يخاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويطلب بيان الرأي حول تعديل قانون التقاعد.

وجاء في الوثيقة أنه "لكون المقترح يتضمن تبعات مالية مما يتطلب بيان رأيكم بصدده ليتسنى استكمال إجراءات تشريعه".وأدناه نص الوثيقة:

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