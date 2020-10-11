مصادر: تعرض مستثمرين ومدراء شركات أجنبية في المحافظات الجنوبية للتهديد والابتزاز

2020/10/11 | 13:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر خبراء في مجال الاقتصاد من سعي بعض الجهات الحزبية إلى تهديد عملية الاستثمار في بعض المحافظات الجنوبية، وذلك من خلال ارسال رسائل تهديد إلى مستثمرين ومدراء شركات أجنبية.

وأكد الخبراء في تصاريح صحفية مغادرة العديد من مدراء الشركات الاجنبية في محافظات الجنوبية مواقع عملهم جراء تعرضهم للضغوط والتهديد والابتزاز من قبل فصائل مسلحة وبعض العشائر.

وأضاف الخبراء أن توقيت حادثة مدير شركة “دايو” في ميناء الفاو تثير علامات الاستفهام وتفتح الباب أمام احتمالية تعرضه للقتل، محذرين من تأثير تلك الحادثة على العراق بشكل كبير من الناحية الاقتصادية وتشكل عائق اضافي امام الاستثمار الأجنبي.

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