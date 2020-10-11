العمليات المشتركة تعلن تغيير خططها بشأن ملاحقة المجاميع الإرهابية وتأمين البعثات

2020/10/11 | 13:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة العمليات المشتركة تغيير الخطط الأمنية المتعلقة بملاحقة المجاميع الإرهابية وحماية البعثات الدبلوماسية في العراق.

المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي أكد في بيان أن القوات الأمنية عملت على تغيير تكتيك التعامل مع الجماعات الإرهابية وتحركاتها عبر تكثيف الجهد الاستخباري والعمل على تأمين البعثات الدبلوماسية بما يضمن عدم بقاء العراق بمعزل عن دول العالم وعدم تحويله إلى ساحة لتصفية الحسابات ومنطلقا للاعتداء على البعثات الدولية.

وبشأن قوات التحالف الدولي في العراق أكد الخفاجي وجود جدول زمني يلزم قوات التحالف بتسليم الكثير من المواقع، مبينا أن التحالف مستمر بالعمل مع القوات العراقية فيما يتعلق بالتدريب والدعم اللوجستي والضربات الجوية ضد اهداف إرهابية وتقديم التقارير والمعلومات الأمنية، مشيرا إلى انخفاض أعداد التحالف وبقاء نسبة قليلة منهم داخل البلاد.

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