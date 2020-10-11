2020/10/11 | 13:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ينشر "ناس" قائمة بأسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية ليوم الاحد (11 تشرين الاول 2020). بغداد - في بورصة الكفاح

123,850

....

في الصيرفات ( تقريبي )

123,250

124,250

—————

النجف

124,000

—————

البصرة

124,000

—————

السليمانية

123,900

—————-

اربيل

123,925

—————

الموصل

124,100

—————

صلاح الدين

124,000

—————-

ديالى

124,000

——————

كركوك

124,000

وكان سعر صرف الدولار في الأسواق العراقي يوم أمس السبت، على النحو التالي:

بغداد - السعر في البورصة

123,750

....

السعر في الصيرفات ( تقريبي )

123,250

124,250

—————————

السليمانية

123,850

—————

النجف

123,850

—————

البصرة

123,950

—————

الموصل

124,000

—————

ميسان

124,000

—————

صلاح الدين

124,000

—————-

ديالى

123,900

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوق بغداد وثمان محافظات.. قائمة سعر صرف الدولار لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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