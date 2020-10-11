ارتفاع معدل البطالة في اقليم كوردستان

2020/10/11 | 13:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الاحصاء في اقليم كوردستان اليوم الاحد، ارتفاع معدل البطالة في الاقليم الى اكثر من 20%.

وبحسب الهيئة، فان عدد سكان اقليم كوردستان كان 6 ملايين و33 الف شخص في العام 2018 وكان معدل البطالة 9% وهذا يعني 278 عاطل عن العمل، الا انه وخلال سنتين ارتفع معدل البطالة بشكل ملفت.

وقال مدير مشروع متابعة البطالة في منظمة السلام والحرية عبدول سميح، ان معدل البطالة الان في اقليم كوردستان اكبر بكثير من الذي اعتمدته الحكومة في العام 2018.

واضاف سميح، انه في العام 2019 كان هناك نحو 22 الف طالب من خريجي الجامعات والمعاهد لم يتم تعيينهم بسبب الازمة المالية في اقليم كوردستان، وان القطاع الخاص يتجه نحو الضعف ووفق بيانات وزارة التجارة والصناعة، فانه من مجموع 3 الاف و700 معمل، تم اغلاق نحو الفين و300 معمل، الامر الذي ادى الى بقاء نحو 9 الاف عامل بدون عمل.

واشار الى انخفاض فرص العمل في القطاعين الخاص والعام، وامام هذا الانخفاض ارتفع قوة العمل، لذلك تشير البيانات الى ان معدل البطالة في الاقليم تجاوز 20%.

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