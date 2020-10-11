اللامي : لجنة التحقيق باستهداف السفارات تمثل رسالة اطمئنان للمجتمع الدولي

2020/10/11 | 13:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – اكدت نقيب المحامين السابقة احلام اللامي :” ان اللجنة الخاصة بالتحقيق باستهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية ..قانونية وتمثل رسالة اطمئنان للمجتمع الدولي “.وقالت في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الأحد :” ان رئيس الوزراء اشرك كل المفاصل الامنية في هذه اللجنة لتأكيد عدم وجود شبهات على احد منها .واضافت اللامي :” […]

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