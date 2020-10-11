هدد باستخدام القوة..

2020/10/11 | 13:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المجلس الذاتي الديمقراطي المقرب من حزب العمال الكردستاني (البكاكا)، رفضه اتفاق بغداد وأربيل، بشأن قضاء سنجار.

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