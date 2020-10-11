2020/10/11 | 13:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الداخلية عثمان الغانمي

تابع باهتمام كبير أوضاع المصابين بجائحة كورونا، وننظر بكل احترام وتقدير للذين انتقلوا الى رحمة ربهم بعد ان إصيبوا بهذا الفايروس من منتسبي وزارة الداخلية، ومن خلال القوانين النافذة وجهنا بإنجاز جميع معاملاتهم واعتبارهم شهداء مع صرف مستحقاتهم المالية ومن ضمنها مدة البقاء في المستشفى ومخصصات الأرزاق، الرحمة والمغفرة لشهداء العراق كافة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية: اعتبار المنتسبين المتوفين بكورونا شهداء) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية: اعتبار المنتسبين المتوفين بكورونا شهداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).