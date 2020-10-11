العدل تؤكد شمول اكبر عدد ممكن من الاحداث بالعفو الخاص

2020/10/11 | 13:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اجرى وزير العدل سالار عبد الستار محمد ، اليوم الاحد ‏، زيارة تفقدية الى دائرة اصلاح الاحداث ، ‏للاطلاع على واقع العمل ومتابعة اهم احتياجات الدائرة .‏

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