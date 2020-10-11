البيطرة تعيد ٢٨ طن من الادوية البيطرية ماليزية المنشأ لعدم وجود اجازة استيراد

2020/10/11 | 13:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_بغداد اعلنت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة عن إعادتها إرسالية من الادوية البيطرية ماليزية المنشأ لعدم وجود اجازة استيراد وعدم موافقة دائرة البيطرة على الاستيراد .و قال مدير عام دائرة البيطرة ثامر حبيب حمزة لوكالة( اين نيوز ) ان المحجر البيطري في منفذ طريبيل الحدودي التابع الى قسم المحاجر البيطرية في دائرته فحص الإرسالية من الادوية البيطرية ماليزية المنشأ وكميتها ( ٢٨ ) طن والعائدة الى شركة خزنة العرب ، و بعد تدقيق أوراق الإرسالية تبين عدم وجود اجازة استيراد خاصة بالإرسالية و كذلك عدم وجود موافقة دائرة البيطرة على الاستيراد ، ولذلك قررت اللجنة المشكلة في المحجر البيطري إعادتها الى مركز كمرك طريبيل التابع الى منفذ طريبيل الحدودي والذي بدوره أعادها الى بلد المنشأ .و أكد المدير العام حرص دائرة البيطرة عن طريق المحاجر البيطرية في المنافذ الحدودية على منع دخول جميع الادوية واللقاحات البيطرية و المنتجات الحيوانية والمواد الغذائية المنتهية الصلاحية و الغير مطابقة للمواصفات القياسية العراقية حفاظاً على سلامة و صحة المستهلك العراقي وخدمةً للمنتوج المحلي وتقويةً للاقتصاد العراقي .

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