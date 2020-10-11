البيطرة تعيد ٢٨ طن من الادوية البيطرية ماليزية المنشأ لعدم وجود اجازة استيراد

2020/10/11 | 13:24 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أين نيوز_بغداد اعلنت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة عن إعادتها إرسالية من الادوية البيطرية ماليزية المنشأ لعدم وجود اجازة استيراد وعدم موافقة دائرة البيطرة على الاستيراد .و قال مدير عام دائرة البيطرة ثامر حبيب حمزة لوكالة( اين نيوز ) ان المحجر البيطري في منفذ طريبيل الحدودي التابع الى قسم المحاجر البيطرية في دائرته فحص الإرسالية من الادوية البيطرية ماليزية المنشأ وكميتها ( ٢٨ ) طن والعائدة الى شركة خزنة العرب ، و بعد تدقيق أوراق الإرسالية تبين عدم وجود اجازة استيراد خاصة بالإرسالية و كذلك عدم وجود موافقة دائرة البيطرة على الاستيراد ، ولذلك قررت اللجنة المشكلة في المحجر البيطري إعادتها الى مركز كمرك طريبيل التابع الى منفذ طريبيل الحدودي والذي بدوره أعادها الى بلد المنشأ .و أكد المدير العام حرص دائرة البيطرة عن طريق المحاجر البيطرية في المنافذ الحدودية على منع دخول جميع الادوية واللقاحات البيطرية و المنتجات الحيوانية والمواد الغذائية المنتهية الصلاحية و الغير مطابقة للمواصفات القياسية العراقية حفاظاً على سلامة و صحة المستهلك العراقي وخدمةً للمنتوج المحلي وتقويةً للاقتصاد العراقي .
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيطرة تعيد ٢٨ طن من الادوية البيطرية ماليزية المنشأ لعدم وجود اجازة استيراد) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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