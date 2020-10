استاد الريان يحصل على شهادات مرموقة في الاستدامة من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير

2020/10/11 | 13:30 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل استاد الريان، أحد الاستادات الثمانية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، على ثلاث شهادات مرموقة في استدامة التصميم والبناء وإدارة التشييد وكفاءة استهلاك الطاقة، من المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة “جي ساس” وذلك تقديراً للالتزام بمعايير الاستدامة في كافة مراحل أعمال البناء في الاستاد المونديالي.وبعد الانتهاء من أعمال التدقيق النهائية؛ منحت المنظمة الخليجية للبحث

