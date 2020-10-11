الرشيد يمنح 10 ملايين دينار قروضاً للأرمال والمطلقات

2020/10/11 | 13:30 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن مصرف الرشيد اليوم الأحد المباشرة بمنح 10 ملايين دينار قروضاً للأرامل والمطلقات.

وقال المصرف بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن “التعليمات التي وضعها المصرف حددت نوع النشاط ( خياطة/ صالون حلاقة/ فتح محل مأكولات / تجهيزات غذائية / متجر صغير)”.

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وأضاف البيان: “القرض يمنح بكفالة موظف على الملاك الدائم يغطي (٥٠٪) من صافي راتبه (القسط +الفائدة)”.

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