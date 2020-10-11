اتفاق سنجار ضربة جديدة للميليشيات المسلحة في العراق

2020/10/11 | 13:32 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

شكّل الاتفاق الجديد صدمة للميليشيات المسلحة، التي كانت تسيطر على المدينة، وعبّرت عن رفضها لبنود الاتفاق، بداعي أنه منح إقليم كردستان نفوذاً في المدينة.

ونص الاتفاق، الموقّع قبل يومين، على إخراج المجموعات المسلحة، مثل الحشد الشعبي، وحزب العمال الكردستاني، وتسليم الملف الأمني إلى الشرطة...

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