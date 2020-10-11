قيادي شبكي: قدمنا 1700 شهيد ومختطف في فترة سيطرة البيشمركة على سهل نينوى

2020/10/11 | 13:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ نينوى..أكد القيادي في التجمع الشبكي الديمقراطي هاني الأعرجي، الأحد، رفض جميع مكونات سهل نينوى عودة البيشمركة إلى مناطقهم، مشيرا إلى أنه الشبك قدموا 1700 شهيد ومختطف في فترة سيطرة البيشمركة على سهل نينوى.وقال الأعرجي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الشبك وحدهم قدموا أكثر 1700 شهيداُ ومختطفاً لايعرف مصيرهم أبان سيطرة البيشمركة والأحزاب الكردية على مناطق سهل نينوى”، مبينا أنه “في زمن وجود البيشمركة كانت السيارات المفخخة تدخل إلى قرى ومناطق سهل نينوى، والآن الوضع الأمني مستقر ومنذ مدة طويلة لم تشهد المنطقة أي تعرض أو اعتداء إرهابي”.وأضاف أن “وجود الحشد الشعبي في سهل نينوى هو ضمانة لاستقرار وأمن مدينة الموصل بالكامل، ولن نقبل بأي اتفاقية سياسية على حساب الشبك والمكونات الأخرى، الذين تعرضوا للقتل والاختطاف والظلم طوال 14 عاماً من سيطرة الأحزاب الكردية على مناطقهم”.وأشار الاعرجي إلى أنه “بعد اتفاق سنجار، بدأت بعض القيادات الكردية التلويح بأن المنطقة القادمة هي سهل نينوى، ونحن نؤكد بأن هذا الأمر مستحيل وأهالي المنطقة سيخرجون عن بكرة أبيهم لرفض بيع مناطقنا مجدداً”.انتهى/ 15 ع

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