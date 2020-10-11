بعد إعتذار أحمد السقا لتامر حسني.. تعليق ساخر من محمد هنيدي على خلافهما

2020/10/11 | 13:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ وقعت أزمة بين الفنان أحمد السقا والفنان تامر حسني ، خلال الساعات الماضية ، بعد تصريح الأول بوجود خلاف بينهما بسبب فيلم الفلوس، ورد على تلك التصريحات حسني ، من خلال حسابه الرسمي على موقع انستغرام، مؤكدا أنه لا يوجد خلاف وأنهما تحدث مرتين بعد هذا الموقف ، دون أى عتاب من […]

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