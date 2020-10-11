نائبة: كركوك وزعت الى ثلاث دوائر انتخابية

2020/10/11 | 13:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشفت النائبة الاتحاد الوطني الكردستاني ديلان غفور، الاحد، عن تقسيم المحافظة الى ثلاث دوائر انتخابية بعد تصويت مجلس النواب، مبينة ان لكل دائرة سيكون خمسة مرشحين.وقالت غفور في تصريح لـ/المعلومة/ ان “مجلس النواب وزعت محافظة كركوك الى ثلاث دوائر انتخابية ولك دائرة اربعة نواب بضمنها امراة للكوتا النسائية”.واضاف ان “لكل دائرة انتخابية 3 ـ 5 من المرشحين”، مشيرة إلى أن “المجلس شهد اجماعا غير مسبوقا على نظام الكوتا النسائية في الانتخابات”.وتابعت غفور ان “الانتخابات المبكرة ستجري في موعدها رغم رفض بعض القوى السياسية على تقسيم الدوائر الانتخابية”.انتهى/ 25د

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