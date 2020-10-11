العراق يشارك في معرض دبي أكسبو 2020

2020/10/11 | 13:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادأكدت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية بوزارة التجارة، الأحدـ أن العراق سيشارك في معرض إكسبو دبي، في الإمارات العربية المتحدة.

وقال مدير عام الشركة، سرمد طه سعيد، في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "العراق سيشارك في معرض إكسبو دبي، في الإمارات العربية المتحدة، المقرر انعقاده في المدة من الأول من تشرين الاول 2021 إلى 31 آذار 2022 والذي كان من المزمع اقامته عام 2020 وتم تأجيله للمدة المذكورة أعلاه بسبب انتشار جائحة كورونا".

وأوضح مدير عام الشركة، أن "أهمية مشاركة العراق في أكسبو 2020 العالمي في دبي كونه أول معرض من نوعه يتم استضافته في منطقة الشرق الأوسط حيث أكدت ١٩٠ دولة من جميع أنحاء العالم في المشاركة ، كما يشكل أكسبو 2020 نقطة التقاء رئيسية للعالم لتبادل الابتكارات والأفكار والحلول للقضايا العالمية ذات الصلة بالاقتصاد والتطورات المستدامة من أجل مستقبل أفضل على المستويين المحلي والعالمي".

وتابع، أن "عرض جناح العراق في أكسبو2020 يعد فرصة عظيمة لتسليط الضوء على الثقافة الغنية للعراق ومشاركتها مع العالم كله ، حيث يشتهر العراق دائما بتأريخه الغني وثقافته وهندسته المعمارية".

وأشار المدير العام، إلى أن "المعرض يسلط الضوء أيضاً على إنجازات العراق المتميزة في الماضي والحاضر لتطوير الفرص المستقبلية من أجل السير في بلادنا إلى الأمام ليكون من بين الدول المتقدمة في العالم".

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