الحركة الايزيدية تطالب بإلغاء اتفاق سنجار وتهدد بالتصعيد خلاف ذلك

2020/10/11 | 13:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..طالبت الحركة الايزيدية من اجل الاصلاح والتقدم، الاحد، الحكومة بإلغاء اتفاق ما يسمى بتطبيع الاوضاع في سنجار، فيما هددت بالتصعيد في حال لم يتم الغاء هذا الاتفاق.وقالت الحركة في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الحكومة المركزية قدمت سنجار على طبق من ذهب الى قوات البيشمركة التي انسحبت في السابق من القضاء اثناء دخول عصابات داعش الإرهابية”.وطالبت الحركة بـ”إلغاء اتفاق ما يسمى بتطبيع الاوضاع في سنجار”.وهددت الحركة بـ”التصعيد في حال لم يتم التنسيق مع اهالي سنجار والغاء هذا الاتفاق”، محملة “الحكوكة ما ستؤول اليه الأمور”.



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