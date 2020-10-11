شاهد اول صورة عالية الدقة لفيروس كورونا

2020/10/11 | 13:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- في وقت تستمر رحلة البحث عن خبايا وأسرار كورونا، تمكن عالم صيني من الحصول على صور مجهرية عالية الدقة للفيروس المستجد، يعتقد أنها الأولى من نوعها في العالم.فبحسب باحثين، يمكن لهذه الصور أن تساعد في فك شفرات كورونا الذي أصاب حتى الآن أكثر من 37 مليون شخص حول العالم وأودى بحياة أكثر […]

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