وصول قانون الاقتراض الى مجلس النواب

2020/10/11 | 14:02 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر برلماني، الاحد، بوصول قانون الاقتراض الى البرلمان.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشروع قانون الاقتراض وصل قبل قليل الى مجلس النواب من مجلس الوزراء".

وسبق ان صوت مجلس النواب، في حزيران الماضي، على مشروع قانون الاقتراض الخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020.

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