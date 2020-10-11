2020/10/11 | 14:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..اعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز ، الاحد، رغبة الشركات الاستثمارية العالمية المختصة في مجال الطاقة في الحصول على فرص استثمارية في المناطق الغربية .وقال الطرموز في تصريح لـ/المعلومة/، إن “وفودا من شركات استثمارية مختصة في مجال الطاقة من استراليا وكندا ابدت استعدادها للحصول على فرص استثمارية للعمل في المناطق الغربية لغرض استثمار حقول النفط والغاز بعد الاطلاع على مواقع العمل “.واضاف ان” الحكومة المحلية في الانبار ابلغت الشركات المتقدمة للحصول على فرص استثمارية في مجال الطاقة الى فتح قنوات اتصال مع الحكومة المركزية كون ان وزارة النفط سيادية ولا يسمح للحكومة المحلية عقد اي اتفاق مع الشركات الاستثمارية مالم تحصل الشركات المتقدمة على موافقة الحكومة المركزية”.وأوضح الطرموز، ان “رغبة الشركات الاستثمارية العربية والاجنبية في الحصول على فرص استثمارية في الانبار تأتي على خلفية استقرار الاوضاع الامنية في عموم مدن المحافظة “.



انتهى/ 12أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار: شركات استثمارية استرالية وكندية تبدي استعدادها لاستثمار حقول النفط والغاز) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار: شركات استثمارية استرالية وكندية تبدي استعدادها لاستثمار حقول النفط والغاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).