2020/10/11 | 14:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص استئناف الرحلات الجوية المنتظمة من والى إيران بدءاً من يوم غد الاثنين وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استئناف الرحلات الجوية المنتظمة من والى إيران بدءاً من يوم غد الاثنين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استئناف الرحلات الجوية المنتظمة من والى إيران بدءاً من يوم غد الاثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).