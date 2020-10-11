رئيس جهاز الأمن الوطني يزور ساحة الاعتصام في النجف ويلتقي متظاهرين (صورة)

2020/10/11 | 14:11 - المصدر: NRT عربية

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الأسدي مع محافظ النجف

فوتو: ارشيف

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ديجيتال ميديا إن آر تي

وصل رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الاسدي، الأحد، إلى ساحة الاعتصام في مدينة النجف، حيث التقى عددا من المعتصمين.

وذكر الجهاز في بيان اليوم، 11 تشرين الأول 2020، أنه "بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وصل رئيس جهاز الأمن الوطني، اليوم الأحد، الى محافظة النجف وزار ساحة الصدريين وسط المدينة والتقى عددا من الثوار".

واضاف البيان أن "الأسدي، التقى خلال زيارته أيضا محافظ النجف، لؤي الياسري، حيث شدد الجانبان على ضرورة تأمين ساحة التظاهر في النجف".

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