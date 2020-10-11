المرجع كمال الحيدري يخضع لعملية جراحية إثر وعكة صحية (صورة)

2020/10/11 | 14:11 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن مكتب المرجع الديني، كمال الحيدري، تعرض الاخير لوعكة صحية اجرى على اثرها عملية جراحية.

وقال مكتب الحيدري في بيان له اليوم (11 تشرين الاول 2020) ان "المرجع الديني، تعرض لوعكة صحية في الفترة الأخيرة أجريت على إثرها عملية جراحية لسماحته".

واضاف البيان: "نرجوا من جميع المؤمنين الكرام أن يرفعوا أيديهم بالدعاء له بالشفاء، سائلين المولى عز وجل أن يلبسه لباس الصحة والعافية، وأن يجعله ذخراً للإسلام والمسلمين، إنه سميع مجيب".

وكمال الحيدري (64) عام، هو احد المراجع الدينية الشيعية من تولد محافظة كربلاء ويسكن حاليا مدينة قم الايرانية، واشتهر بمناظراته العقائدية مع المذاهب والفرق الأخرى عبر برامجه التلفزيونية.

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