2020/10/11 | 14:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق الحسيني

المعلومة/ ديالى..اعلن الحشد الشعبي، الاحد، عن احباط محاولات لتنظيم “ داعش” الاجرامي لاختراق امن مدن محررة في محافظة ديالى.وقال الناطق باسم محور دياى للحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” استخبارات الحشد الشعبي لعبت دورا فعالا ومحوريا في احباط محاولات داعش الارهابي في اختراق امن 3 مدن محررة في ديالى( السعدية- جلولاء- العظيم) في محاولة بائسة للعبث بالامن والاستقرار الداخلي”.واضاف الحسيني،ان” مراكز المدن الثلاثة لم تشهد اي خروقات داخلية طيلة العام الجاري بسبب نشاط وفعالية استخبارات الحشد الشعبي بالتنسيق مع بقية النشكيلات الامنية الساندة”، مبينا أن “مركز المدن خالية من وجود الخلايا النائمة بسبب عدم القدرة على اختراق امنها وهذا ما سبب استقرار امني مهم”.واشار الحسيني الى ان” داعش حاول 8 مرات اختراق امن المدن الثلاثة من خلال خلايا نائمة لكنها بائت بالفشل وتم اعتقال العديد من افراد تلك الخلايا بعد اختراقها من قبل الاستخبارات وتسليمهم للقوات الامنية المختصة للتحقيق”، لافتا الى ان “تعاون الاهالي كان وراء 80% من العمليات الناجحة”.،انتهى 25ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعلن احباط محاولات داعش اختراق امن ثلاث مدن محررة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعلن احباط محاولات داعش اختراق امن ثلاث مدن محررة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).