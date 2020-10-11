العراق يعلن استئناف حركة الطيران من وإلى إيران

2020/10/11 | 14:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادأعلنت وزارة النقل اليوم الأحد عودة حركة الطيران واستئناف الرحلات المجدولة إلى إيران.

وقال وزير النقل في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن حركة الطيران و استئناف حركة الرحلات المجدولة للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية من والى قطاعات ايران (طهران ، مشهد) ستعود بدءاً من يوم غد الاثنين الموافق 12/10/2020″.

وأشار الوزير إلى أن “استئناف الرحلات تم بعد استحصال الموافقات الاصولية من قبل سلطة الطيران الايرانية لتشغيل الرحلات المباشرة بغداد والنجف باتجاه مشهد وطهران وبالعكس والتي توقفت لمدة استمرت من 25/9/2020 ولغاية 8/10/2020 بطلب من السلطات الايرانية”.

واكد: “حرص الوزارة وادارة الناقل الوطني على اعادة العمل بهذا الخط المهم مع تعزيز اجراءاتها الوقائية والالتزام بالتعليمات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية خلال تنفيذ الرحلات اضافة الى التعليمات الصادرة عن سلطة الطيران المدني العراقية ومنظمات الطيران العالمية للوقاية من خطر الاصابة بوباء كورونا”.

وكانت وزارة النقل قد أعلنت في وقت سابق من اليوم استئناف الرحلات المباشرة من محطة مطار البصرة الدولي إلى مطار دلهي بعد توقف استمر أكثر من 7 أشهر بسبب أزمة جائحة كورونا.

وقال مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية إنه انطلقت مساء السبت رحلة مباشرة نفذتها احدى طائرات الاسطول الجوي من البصرة الى دلهي وعلى متنها (199) مسافر غالبيتهم من العراقيين.

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