وزارة النفط تعتزم خفض سعر البنزين المحسن

2020/10/11 | 14:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادأعلنت وزارة النفط، الاحد، عزمها تخفيض أسعار البنزين عالي الأوكتان.

وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "قرار مراجعة اسعار البنزين عالي الاوكتاين ( الممتاز) يأتي في إطار توفيره للمواطنين باسعار مناسبة، بهدف التخفيف عن كاهلهم في ظل الظروف الاقتصادية والمالية المتزامنة مع الظروف الصحية المتمثلة بـ(كوفيد - 19)".

و اكد الوكيل وفقا للبيان، "حرص الوزارة على تنظيم أسعار المنتجات النفطية وفق حسابات اقتصادية تضمن فيها تطوير صناعة المنتجات النفطية، فضلا عن تقديم افضل الخدمات للمواطنين والتخفيف من معاناتهم".

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