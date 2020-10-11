امير قطر تميم بن حمد يستقبل وفد من الكونغرس الامريكي

2020/10/11 | 14:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، بمكتبه في الديوان الأميري صباح اليوم، وفدا من أعضاء الكونغرس بالولايات المتحدة الأمريكية ، بمناسبة زيارتهم للبلاد.ونقلت وسائل اعلام قطرية خبر استقبال تميم بن حمد كل من سعادة السيد جيم هايمز من ولاية كونيتيكت، وسعادة السيد ايريك سوالويل من ولاية كاليفورنيا، وسعادة السيد سيث مولتون […]

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