الشرطة البريطانية تعتقل 6 ناشطين خلال مظاهرة ضد جرائم “إسرائيل”

2020/10/11 | 14:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعتقلت الشرطة البريطانية 6 ناشطين بريطانيين خلال مظاهرة تندد بجرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في لندن.وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الناشطين المشاركين في المظاهرة التي نظمتها حركة “أكشن فلسطين” أمام الفرع الرئيسي لشركة الأسلحة الصهيونية إلبيت سيستيمز رفعوا أعلام فلسطين ولافتات تندد بجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين مطالبين السلطات البريطانية بإغلاق فروع الشركة العشرة في المملكة المتحدة لأنها تصنع 80 بالمئة من الطائرات المسيرة التي يستخدمها الاحتلال في اعتداءاته المتواصلة على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر.ورغم الانتشار الكبير للشرطة تمكن ناشطون من رش بوابة الشركة بطلاء أحمر في دلالة على دماء الفلسطينيين المسفوكة على يد العدو الصهيوني.وقال ناشطون من مجموعة أكشن فلسطين إنهم سئموا تجاهل النواب والوزراء البريطانيين لمناشداتهم وقرروا اللجوء إلى العصيان المدني ضد الشركات التي يعتبرونها متواطئة بتكريس ممارسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية ضد الشعب الفلسطيني مشيرين إلى أن تظاهرهم هو نموذج جديد لتعطيل الشركة عن العمل وإلحاق أكبر الخسائر المادية الممكنة بها.



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