2020/10/11 | 14:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …اكد تقرير لشبكة سي أن أن الامريكية، انه وفي الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستئناف حملة الانتخابية ظهر مساء السبت من شرفة البيت الابيض ليلقي باكاذيب جديدة بشأن خطة خصمه الديمقراطي لفرض الامن، مدعيا ان فايروس كورونا يختفي بينما كان المئات يشاهدونه من الأسفل ، ويبدو ان من الواضح أن مرضه لم يعلمه الكثير وأنه سيستمر في تعريض الأمريكيين للخطر حتى يوم الانتخابات.وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ أنه ” وبعد تسعة ايام من اعلان تشخصيص اصابة ترامب بالفايروس ، وقبل ساعات من اعلان طبيبه انه لم يعد ينقل العدوى للاخرين امتنع عن القول ان نتيجة فحصه كانت سلبية وعاد الى تكتيكاته القديمة في الانكار والمخاطرة والجهل، حيث أقام حدثًا آخر في الحديقة الجنوبية للبيت الابيض دون أي مسافة اجتماعية، وهذه المرة أمام جمهور من الأمريكيين السود واللاتينيين ، وهي الجماعات التي تضررت بشكل كبير من الوباء”.وتابع أنه ” وبدلا عن التخفيف من المخاطر، يخطط ترامب لثلاث مسيرات انتخابية على الأقل الأسبوع المقبل في ولايات فلوريدا وبنسلفانيا وأيوا ليلقي بالحذر مرة اخرى في مهب الريح ، فيما واصل التقليل من شأن الفايروس مستخدما لغته العنصرية بتسمية الفايروس بـ ” فايروس الصين” لكنه لم يذكر العدد المتزايد للحالات في الولايات المتحدة”.وكان استطلاع للرأي اجرته رويترز وابسويتش قد بين ان 59 بالمائة من الامريكيين يعارضون تعامل ترامب مع الوباء ، فيما وجد مركز بيو للأبحاث أن بايدن كان يتمتع بميزة 17 نقطة على ترامب عندما سُئل الناخبون المسجلون عمن يمكنه التعامل بشكل أفضل مع تأثير تفشي فايروس كورونا على الصحة العامة”.



انتهى/ 25 ض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: ترامب يستمر بالانكار والمخاطرة في حملته على الرغم من اصابته بكورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير: ترامب يستمر بالانكار والمخاطرة في حملته على الرغم من اصابته بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).