عبد اللطيف: شبهات قتل مدير شركة دايو موجودة واربع دول تخشى ميناء الفاو

2020/10/11 | 14:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اكد النائب السابق عن محافظة البصرة وائل عبد اللطيف، الاحد، وجود شبهات بشان قتل مدير شركة دايو في العراق، مبينا ان اربع دول اقليمية تخشى ميناء الفاو الكبير.وقال عبد اللطيف في تصريح لـ/المعلومة/ ان “قاضي مدينة الفاو واللجنة التحقيقية المشكلة من وزارة الداخلية تبحث في شبهات قتل مدير موقع شركة دايو بسبب وجود دلائل وقرائن بضمنها ملابس واكسسوارات الضحية فضلا عن وجود كدمات على جسمه”.واضاف ان “ميناء الفاو سيكون نقطة وصل استراتيجية بين اشلرق والغرب ويجعل موانئ الكويت والامارات والخليج خاملة فضلا عن قناة السويس في مصر”.وأشار عبد اللطيف إلى ان “الميناء سيحتل المركز السادس عالميا ما يجعل العراق من اكثر الدول نمونا في مجال الاقتصاد ويزعج الدول المجاورة التي ترى من العراق سوقا لتصريف البضائع”.انتهى/ 25د

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