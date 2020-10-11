اللجنة القانونية تقرر استضافة الكتل النيابية حول الية توزيع الدوائر الانتخابية

2020/10/11 | 14:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمليات المشتركة: تغيير الخطط الأمنية لملاحقة المجاميع الإرهابية

أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، تغيير الخطط الأمنية لملاحقة المجاميع الإرهابية وحماية البعثات الدبلوماسية، وفيما شدد على عدم السماح بتحويل العراق ساحة للصراعات وجرِّهِ ليكونً بمعزلٍ عن العالم

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