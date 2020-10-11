2020/10/11 | 14:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني ===========تعرض رتل كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، الى انفجار عبوة ناسفة على طريق الخط السريع بين السماوة والديوانية، مما ادى الى أضرار بإحدى" العجلات ، وقد استمر الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة.==============11 ت1 2020

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفجير يستهدف رتل معدات للتحالف على الطريق السريع بين السماوة والديوانية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفجير يستهدف رتل معدات للتحالف على الطريق السريع بين السماوة والديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).