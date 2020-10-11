2020/10/11 | 14:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى في جلسته التي عقدت السبت، اغلاق قاعات التعازي والافراح.

وقال المجلس في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، انه نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة عامة، وبعد تزايد حالات الاصابات بفايروس كورونا وتحسبا للمرحلة القادمة لهذا الوباء وحفاظا على ارواح اهلنا وخاصة كبار السن والمصابين بالامراض المزمنة، طلب المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى جميع الوجهاء و المختارين في القرى والمجمعات والمخيمات الايزيدية، الاستجابة الى هذا القرار والاسراع باغلاق قاعات التعازي والافراح، واختصار مجالس العزاء على اهل واقارب المتوفي حصرا.

متمنين الصحة والسلامة للجميع.

الامير

حازم تحسين سعيد

امير الايزيديين في العراق والعالم

ورئيس المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى

PUKmedia ‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس الروحاني الايزيدي يقرر اغلاق قاعات التعازي والافراح) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس الروحاني الايزيدي يقرر اغلاق قاعات التعازي والافراح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).