2020/10/11 | 14:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الأحد، عن إصابة رئيس المنظمة علي اكبر صالحي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وانه الان في الحجر الصحي المنزلي وحالته الصحية العامة جيدة.وقالت المنظمة في تقرير لها الیوم، ان “اختبار الكشف عن الاصابة بفيروس كورونا الذي اجري لمساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية كان إيجابيا”.وقال مصدر مطلع في منظمة الطاقة الذرية في تصريح ادلى به لوكالة انباء “فارس” ان رئيس منظمة الطاقة الذرية هو الان في الحجر الصحي المنزلي بتوصية من الاطباء وان حالته الصحية العامة جيدة ويتابع قضايا المنظمة من المنزل.يذكر انه تم الاعلان يوم امس ايضا عن اصابة مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة التخطيط والميزانية محمد باقر نوبخت بفيروس كورونا وانه يخضع الان للرعاية الطبية اللازمة.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).