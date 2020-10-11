انفجاران منفصلان في إيران.. ومقتل ثمانية أشخاص

2020/10/11 | 14:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفر انفجاران منفصلان في مواقع صناعية وتجارية في إيران عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، وإصابة أكثر من 15 شخصا، بينما لا يزال آخرون تحت الأنقاض، وفقا لموقع "إيران إنترناشيونال".

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