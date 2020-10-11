الصحة البرلمانية تصدر بياناً بشأن إستقدام الكوادر الطبية الاجنبية

2020/10/11 | 14:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_بغداد اصدرت لجنة الصحة البرلمانية، الاحد، بياناً بشأن إستقدام الكوادر الطبية الاجنبية المتقدمة في امراض القلب والاوعية الدموية، مطالبة بفصل مراكز تخصصية من دوائر الصحة والحاقها بمكتب الوزير.وقالت اللجنة في بيان تلقت اين نيوز نسخة منه، "نُثَمِن عالياً في لجنة الصحة والبيئة النيابية الاجراءات الاخيرة التي تبنَّتها وزارة الصحة بإستقدام الكوادر الطبية الاجنبية المتقدمة في امراض القلب والاوعية الدموية والاختصاصات الاخرى واجراءها العمليات المعقدة (في مراكز ابن البيطار وابن سينا والنجف وبابل ومدينة الطب وقريباً في مركز القلب في الناصرية)".وأضاف البيان أنها "كانت تجرى سابقاً في مراكز دولية خارج العراق يتم التعاقد معها وتكلف الدولة مبالغ طائلة وتحرم كوادرنا الوطنية من فرصة تطوير مهاراتهم ولا تستوعب جميع المواطنين الذين هم بحاجة لذلك النوع من التداخلات الجراحية والطبية"، معتبرة أن "نتائج الاستقدام كانت باهرة من حيث عدد من تم اجراء العمليات لهم ومن حيث نجاح تلك العمليات المعقدة فضلاً عن اكتساب طلبة الدراسات العليا في تلك الاختصاصات لمهارات ستمكنهم من اجراء تلك التداخلات من قبلهم بعد فترة قصيرة".ولفتت اللجنة في بيانها الى أن "المراكز الطبية التخصيصية كمركز ابن البيطار كانت ترتبط مباشرة بديوان رئاسة الجمهورية خلال العقود التي سبقت عام 2003 لابداء الاهتمام والرعاية التامة بها وابعادها عن البيروقراطيات الادارية لدوائر الصحة والتي تؤثر على عملية تقديم الخدمة الصحية فيها"، مطالبة رئيس الوزراء بـ"فصل المراكز التخصصية الثالثية من دوائر الصحة والحاقها بمكتب الوزير على اقل تقدير وايلائها الاهتمام الذي تستحقه خدمة لابناء شعبنا وخطوةً في طريق الارتقاء نحو تمتين واقع الامن الصحي في بلدنا العزيز".

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