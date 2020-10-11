دولة القانون: جمعنا تواقيع 50 نائبا للطعن بجلسة الأمس

2020/10/11 | 14:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..هاجم النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، الأحد، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، متهما اياها الالتفاف على جلسة أمس السبت التي لم يتحقق فيها النصاب، فيما أكد جمع تواقيع 50 نائبا للطعن بصحة نصاب جلسة الامس.وقال الركابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “البرلمان تقدم بمقترح تكون عدد الدوائر بكوتا النساء لكل محافظة”، مبينا أن “رئيس المجلس للأسف الشديد مرر المقترح باطلا دون تحقيق النصاب القانوني”.وأكد الركابي، “جمع 50 توقيعا لاعضاء مجلس النواب للطعن بتصويت مجلس النواب لعدم تحقق النصاب القانوني”.واتهم الركابي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بـ”الالتفاف لتحقيق إرادة كتل سياسية معينة لتمرير مقترح الدوائر المتعددة مقرونة بعدد النساء”.



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