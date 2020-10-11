وزير الخارجية يبحث مع السفير البريطاني تفاصيل زيارة الكاظمي الى بريطانيا

2020/10/11 | 14:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع السفير البريطاني ستيفن هيكي زيارة رئيس مجلس الوزراء مطفى الكاظمي المرتقبة الى بريطانيا.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاحد ، إن الوزير استقبل السفير البريطاني وبحث معه موضوع زيارة رئيس مجلس الوزراء المرتقبة الى بريطانيا “وتطوّرات الأوضاع في المنطقة والعالم التي تحظى بالاهتمام المُشترَك”..و […]

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