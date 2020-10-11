انفجار عبوة ناسفة على رتل ينقل معدات التحالف الدولي بين السماوة والديوانية

2020/10/11 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الديوانية

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد (11 تشرين الأول 2020)، انفجار عبوة ناسفة على رتل ينقل معدات التحالف الدولي على طريق الخط السريع بين محافظتي السماوة والديوانية.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رتلاً كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، تعرض إلى انفجار عبوة ناسفة على طريق الخط السريع بين السماوة والديوانية".

وأضاف البيان، أن الانفجار "أدى إلى إضرار بإحدى العجلات"، مشيراً إلى استمرار الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة".





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