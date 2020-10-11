القانونية النيابية تقرر استضافة الكتل يوم غد للاستماع الى آرائهم بشأن توزيع الدوائر الانتخابية

2020/10/11 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قررت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الأحد، (11 تشرين الأول، 2020)، استضافة الكتل يوم غد للاستماع الى آرائهم بشأن توزيع الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد.

وقالت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "عقدت اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وبحضور اعضائها لمناقشة آلية توزيع الدوائر الانتخابية، واستمعت إلى آراء ومقترحات النواب".

واضاف البيان أن "اللجنة أكدت ضرورة مواصلة النقاشات بشأن الموضوع لحين الخروج بصيغة نهائية تلبي طموح الشارع العراقي".

وتابع أن "اللجنة قررت مخاطبة الكتل النيابية لغرض عقد اجتماع موسع يوم غد الاثنين للاستماع الى مقترحاتهم بشأن توزيع الدوائر الانتخابية".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أكدت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، أن تصويت مجلس النواب على جعل كوتا النساء دوائر انتخابية حمل مخالفة قانونية.

وقال المتحدث باسم الكتلة النائب بهاء النوري، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب طرح العديد من المقترحات لحسم فقرة الدوائر المتعددة وجرى التصويت على أن تقسم الدوائر في البلاد على كوتا النساء، أي سيكون العراق 83 دائرة انتخابية، لافتا إلى أن التصويت تم دون أي نصاب أو توفر مبدأ توافق سياسي".

وأضاف، أن "التصويت يحمل مخالفة صريحة للمادة 15 من قانون الانتخابات والذي نص على أن يكون التصويت على ملحق تكتب فيه الدوائر الانتخابية في كل محافظة من ناحية الكثافة السكانية وتحديد المناطق بدقة".

واشار النوري، إلى أن "التصويت اعقبه مشادات كلامية داخل مجلس النواب، مبينا أن البرلمان أبقى جلسته مفتوحة بانتظار حسم الأمر لمعرفة كيفية سيكون ترتيب الدوائر في المحافظات".

إلى ذلك، أكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، أن تحالفه مع التوافق الوطني بتمرير الدوائر الانتخابية لضمان إجراء انتخابات عادلة ونزيهة.

وقال الشمري في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن، "البرلمان سيمضي بالدوائر المتوسطة وفق 83 دائرة انتخابية على كافة المحافظات".

وأضاف، أن "الانتخابات المقبلة ستشهد ترشيح فردي لمقعد نيابي بأعلى الأصوات، مشددا على اهمية مراعاة الموقع الجغرافي للدائرة الانتخابية وبان تكون متجاورة في دمج المقاعد لتشمل جميع المحافظات.

وكان مجلس النواب صوت على فقرة الدوائر الانتخابية بـ 83 دائرة انتخابية وفقا لعدد النساء في البرلمان وفق معيار ثابت من 3 الى 5 دوائر، ومن ثم تكلف اللجنة القانونية بإكمال هذه الدوائر وفق هذا المعيار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية تقرر استضافة الكتل يوم غد للاستماع الى آرائهم بشأن توزيع الدوائر الانتخابية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية تقرر استضافة الكتل يوم غد للاستماع الى آرائهم بشأن توزيع الدوائر الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).