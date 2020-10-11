الإعلام الأمني: انفجار عبوة ناسفة على عجلة أمنية في نينوى دون خسائر بشرية

2020/10/11 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد (11 تشرين الأول 2020)، انفجار عبوة ناسفة على عجلة أمنية في محافظة نينوى دون وجود خسائر بشرية.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "عبوة محلية الصنع، انفجرت على الطريق الترابي بين قريتي سروح وهزاع في ناحية الشورى بمحافظة نينوى، ضمن قاطع الفوج الثاني باللواء 75 في الفرقة 16 التابعة لقيادة عمليات نينوى، على عجلة تابعة للفوج ذاته".





وأشار إلى أن الانفجار "أدى إلى حصول أضرار بالعجلة دون خسائر بشرية".

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