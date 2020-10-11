2020/10/11 | 14:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض مجلس النواب مضمون كتاب يخص علم المحافظات، كونه مخالف لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



البرلمان يرفض مضمون كتاب يخص عمل المحافاظات وكالة تقدم الاخبارية.

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