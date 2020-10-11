روحاني: من أولويات إيران إزالة العقبات في العلاقات التجارية مع الجوار

2020/10/11 | 14:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، الأحد، على ضرورة أن تقوم المؤسسات المعنية بدرج إزالة العقبات الادارية على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية مع بلدان الجوار على رأس أولويات نشاطاتها ومعالجة التضارب في الإجراءات الإدارية بهذا الشأن.وقال روحاني، في تصريح خلال اجتماع اللجنة الحكومية للتنسيق الاقتصادي اليوم، إنه في ظل الظروف التي تفرض أقسى أشكال الحظر على البلاد يتم بذل الجهود للارتقاء بطاقات الصادرات غير النفطية.وأضاف: إنه قد طلب من الجمارك حساب القيمة التصديرية لمنتجات شركات البتروكيماويات بناءً على اسس اسعار التصدير المتكافئة التي تعلن أسبوعياً من قبل الشركة الوطنية للبتروكيماويات.وتابع: إنه من خلال الاسراع في تشكيل مجموعة عمل ولجان مكونة من الجهات ذات العلاقة بمجال العلاقات التجارية مع بلدان الجوار ، للعمل بشكل متماسك ومتكامل لحل المشاكل في هذا المجال بهدف رفع حجم التجارة إلى مستوى مطلوب بأسرع وقت ممكن.وشدّد روحاني على تلبية الاحتياجات الفنية والإدارية ومعالجة أوجه القصور في هذا الصدد ، موضحاً: إن وزارة الاقتصاد ملزمة بالاسراع في تلبية الاحتياجات وتوفير المعدات الجمركية في الجمارك الحدودية بهدف ترخيص البضائع في أسرع وقت ممكن.ولفت الى انه من أجل إنشاء إدارة موحدة في سياق تنسيق شؤون المنافذ الحدودية في البلاد ، إحيلت إدارة هذه المنافذ سواءً الجوية والبحرية ، إلى وزارة الطرق وبناء المساكن.



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