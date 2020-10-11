صورة من المستشفى.. المرجع كمال الحيدري يخضع إلى عملية جراحية

2020/10/11 | 14:31 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرخضع المرجع الديني المثير للجدل كمال الحيدري، إلى عملية جراحية بعد تعرضه إلى وعكة صحية.

وذكر مكتب المرجع الديني في بيان، 11 تشرين الأول/أكتوبر، أن "المرجع الديني كمال الحيدري تعرض لوعكة صحية في الفترة الأخيرة أجريت على إثرها عملية جراحية لسماحته".

وأضاف البيان، "نرجو من جميع المؤمنين الكرام أن يرفعوا أيديهم بالدعاء له بالشفاء"، فيما نشر صورة للمرجع وهو يطالع كتابًا على سرير في ردهة داخل مستشفى.

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