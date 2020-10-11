زيدان يبحث مع قاسم الاعرجي الاجراءات القضائية بحق المخالفين للقانون

2020/10/11 | 14:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان مع مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي الاجراءات القضائية المتخذة بحق المخالفين للقانون .وذكر بيان لاعلام مجلس القضاء تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاحد ، ان زيدان استقبل مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي وبحث معه الاجراءات القضائية المتخذة بحق المخالفين للقانون ، بالتنسيق مع الجهات […]

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